Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht: Seniorin angefahren und verletzt - Verursacher flüchtig

Hanau (ots)

(fg) Die Polizei such derzeit nach einem silbernen Fahrzeug mit dem Teilkennzeichne MKK-V, nachdem es am Dienstagmittag, gegen 12.15 Uhr, vor dem REWE am "Kinzigbogen" zu einer Unfallflucht gekommen war. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ die Dame den Einkaufsmarkt und beabsichtigte auf den Parkplatz zu laufen. Beim Rückwärtsausparkvorgang übersah der VW-Lenker offenbar die Fußgängerin und touchierte diese. Die 88-Jährige stürzte, zog sich Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Offenbach 04.02.2025, Pressestelle, Felix Geis

