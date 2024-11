Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen gaben Hinweis auf Unfallverursacher

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.11.2024, 21.20 Uhr beobachteten junge Erwachsene eine Verkehrsunfallflucht auf der Lindenstraße in Oelde. Ein Fahranfänger befuhr mit seinem Pkw die Lindenstraße und streifte einen geparkten Pkw. Der Oelder schaute sich den Schaden zwar an, fuhr dann jedoch weiter. Das Trio informierte die Polizei und machte Angaben zu dem Verursacher. Die Einsatzkräfte konnten so die Verkehrsunfallflucht klären und stellte den Führerschein des geständigen 18-Jährigen sicher. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

