Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zwei Leichtverletzte nach einem Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 16.11.2024, gegen 18.50 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 64 in Warendorf. Ein 79-jähriger Freckenhorster befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Beelen. Als er nach links in die Zufahrt einer Gärtnerei abbiegen wollte, fuhr der hinter ihm fahrende 25-jährige Autofahrer aus Beelen auf den Pkw des Seniors auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Freckenhorsters in den angrenzenden Graben geschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl der 79-Jährige als auch seine 77-jährige Beifahrerin aus Freckenhorst leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Die beschädigten Autos wurde abgeschleppt und die B 64 für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell