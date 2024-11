POL-WAF: Kreis Warendorf. Die Polizei zieht Bilanz des Kontrolltags "Seatbelt" am 14. November 2024

Warendorf (ots) - Vier unbekannte Täter sind am Donnerstag /14.11.2024) zwischen 00.15 Uhr und 00.20 Uhr in die Wohnung eines Hauses an der Schillerstraße in Ahlen eingebrochen. Über die Balkontür verschafften sie sich Zugang und durchsuchten die Wohnung. Anschließend flüchteten die vier jugendlich wirkende Männer Richtung Spielplatz. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Melden Sie sich bei der Polizei Ahlen, ...

mehr