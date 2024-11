Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 14.11.2024, 19.25 Uhr kam es auf der Neubeckumer Straße in Beckum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwer verletzte wurde. Der 34-jährige Beckumer befuhr mit seinem Pkw die Neubeckumer Straße stadtauswärts und wollte nach links abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt der 34-Jährige an. Ein hinter ihm fahrender 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamm stieß trotz Ausweichmanöver mit dem Auto des Beckumers zusammen. Hierbei erlitt der 34-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Beide beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell