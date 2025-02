Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte schmierten Hakenkreuze und Schriftzüge auf: Zeugen gesucht!;Zwei Kias von Firmengelände gestohlen;Einbruch in Büroräume eines Baumarkts: Zeugen gesucht! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannte schmierten Hakenkreuze und Schriftzüge auf: Zeugen gesucht! - Hanau / Steinheim

(cb) Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen in drei Fällen von Sachbeschädigungen am zurückliegenden Wochenende aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang.

Bei der ersten gemeldeten Tat richteten die Unbekannten einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an, als diese auf Mauern, einen Schuppen und die Tischtennisplatte einer Schule in der Doorner Straße (40er Hausnummern) mehrere Hakenkreuze und Schriftzüge schmierten. Hierzu benutzten die Täter weiße und blaue Farbe.

Auf dem Gelände einer Familientagesstätte im Isarweg (einstellige Hausnummern) wurden ebenfalls durch Unbekannte die dortige Rutsche, Zäune, Hauswände und Sitzgelegenheiten mit Hakenkreuzen und den gleichen Schriftzügen ebenfalls in weißer sowie blauer Farbe beschmiert. Hierbei verursachten die Täter einen Schaden von geschätzten 2.000 Euro. Beide geschilderten Taten ereigneten sich zwischen Freitag, 16 Uhr und Montagmorgen, 8.30 Uhr.

Des Weiteren beschädigten die bislang unbekannten Täter zwischen Samstag, 14 Uhr und Montagmorgen, 8.30 Uhr, im Außenbereich einer Kindertagesstätte im Schachenwaldweg (10er Hausnummern) Hauswände, Sonnenschirme, die Rutsche und Kinderspielzeug. Ebenfalls durch das Aufsprühen von rassistischen Symbolen. Auch hier wurden die Farben weiß und blau für das Aufbringen der Schriftzüge und Hakenkreuze verwendet. Der dadurch entstandene Sachschaden wird mit 3.000 Euro beziffert.

Zeugen kontaktieren bitte über der Kripo-Hotline (06181 100-123) die Ermittler.

2. Graffiti an Hausfassade: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) An eine Hausfassade in der Eugen-Kaiser-Straße (30er Hausnummern), sprühten bislang Unbekannte einen Schriftzug; dieser hatte die Maße von etwa 60 Zentimeter x 110 Zentimeter. In dem Objekt befindet sich unter anderem die Geschäftsstelle einer Partei, weshalb nun die Staatsschutzabteilung die Ermittlungen aufgenommen hat. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Ermittler.

3. Zwei Kias von Firmengelände gestohlen - Hanau / Lamboy

(cb) Autodiebe erbeuteten zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 15.45 Uhr, zwei Fahrzeuge, welche auf einem Firmengelände in der Martin-Luther-Straße (10er Hausnummern) parkten. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen blauen Kia EV6 ohne Kennzeichen sowie einen weißen Kia EV06 mit HU-Kennzeichen. Wie die Täter die beiden Fahrzeuge entwendeten konnten, ist nun Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Zeugen setzen sich bitte mit den Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

4. Kripo sucht weitere Zeugen: Ermittlungen nach Vorfall im Lindenau-Bad - Hanau / Großauheim

(fg) Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zu einem Vorfall, der sich am Samstagnachmittag zwischen 15 und 16.30 Uhr in einem Schwimmbecken im Lindenau-Bad zugetragen haben soll. Demnach sei ein Senior in eine Gruppe von drei Kindern hineingeschwommen. Hierbei soll es Körperkontakt mit mindestens einem der Kinder gegeben haben. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte richtigerweise die Polizei. Der Mann musste mit zur Wache, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Einbruch in Büroräume eines Baumarkts: Zeugen gesucht! - Bad Orb

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in den Büroräumen eines Baumarkts in der Gewerbestraße zugange und entwendeten Bargeld. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter über das Dach ins Innere eingedrungen sind. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Den in den Büroräumen befindlichen Tresor öffneten die Täter wohl mit einem mitgebrachten Werkzeug; anschließend nahmen sie das Bargeld heraus und flohen über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 18.20 Uhr und Montagmorgen, 7.25 Uhr. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach 04.02.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell