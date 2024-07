Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht mit hohem Schaden: Zeugen gesucht!; Graffiti-Schmierereien an Schule; Ertappte Einbrecher flüchten; Bewohner überrascht Einbrecher: Wer kann weitere Hinweise geben? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unfallflucht mit hohem Schaden: Zeugen gesucht! - Offenbach

(jm) Wer am Mittwochvormittag auf der Scheffelstraße unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich zwischen 10.30 und 11.30 Uhr ereignet hat, geben. Dort parkte in Höhe der Hausnummer 82 ein schwarzer VW. Ein Unbekannter hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Polo beschädigt und einen Schaden im Heckbereich von 4.000 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach.

2. Graffiti-Schmierereien an Schule - Heusenstamm

(cb) Mehrere Beleidigungen und Schriftzüge mit offenkundigem Bezug zum Nah-Ost-Konflikt wurden am Dienstagmorgen an der Fassade einer Schule "Im Hasenwinkel" festgestellt. Bislang unbekannte Täter hatten die Wände der Schule zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und dem nächsten Morgen, 6 Uhr, mit Farbe besprüht. Es können derzeit noch keine Angaben zur Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens gemacht werden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen in der Angelegenheit übernommen und bittet um Hinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht in der Rhönstraße - Obertshausen/Hausen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Mittwochabend in der Rhönstraße sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit zwischen 19.15 und 20.15 Uhr streifte ein unbekanntes Fahrzeug einen am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 11 geparkten VW Golf und fuhr anschließend davon. An dem grauen Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

4. Ertappte Einbrecher flüchten - Rödermark/Urberach

(cb) Zwei Einbrecher versuchten am Mittwoch, gegen 23 Uhr, mit einer Brechstange in ein Einfamilienhaus in der Messenhäuser Straße (40er Hausnummern) einzubrechen, zogen jedoch unverrichteter Dinge wieder ab. Als die Ganoven sich zu einer Terrassentür begaben, betätigten die Hausbewohner nämlich einen Lichtschalter im Haus und die Unbekannten flüchteten. Die beiden Männer, so die bisherigen Informationen, hatten eine Maske vor dem Gesicht und trugen Handschuhe. Der erste Täter hatte ein helles Base-Cap auf, trug eine helle Jacke, eine dunkle Hose und helle Schuhe. Sein Komplize war mit einer hellen Jacke sowie heller Hose bekleidet und hatte ebenfalls ein helles Base-Cap auf dem Kopf, außerdem führte er ein dunkles Brecheisen in seiner Hand. Das Einbruchkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Bewohner überrascht Einbrecher: Wer kann weitere Hinweise geben? - Langen

(jm) Ohne Beute flüchteten zwei Unbekannte, die am späten Mittwochabend bei einem Einbruchsversuch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Allee (einstellige Hausnummern) von einem Bewohner überrascht wurden. Die Eindringlinge gelangten gegen 23.10 Uhr über die Eingangstür ins Treppenhaus. Sie begaben sich zunächst in eins der Obergeschosse und öffneten gewaltsam eine dortige verschlossene Glastür im Flurbereich. Anschließend hebelten sie eine Wohnungstür auf und schalteten wohl das Licht an. Als der Wohnungsinhaber sich bemerkbar machte, liefen die beiden Männer, die jeweils einen Kapuzenpullover (grau und schwarz) trugen, über das Treppenhaus und danach in Richtung Mörfelder Landstraße/Dieselstraße davon. Eine nähere Beschreibung des Duos liegt derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Kripo Offenbach bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Zeugen gesucht: Unbekannter durchwühlt Fahrzeuge - Egelsbach

(db) Ein 56-jähriger Egelsbacher staunte wohl nicht schlecht, als er am Mittwochmorgen feststellen musste, dass seine beiden vor dem Haus geparkten Fahrzeuge offensichtlich geöffnet und durchwühlt worden. Der Fahrzeugbesitzer teilte gegenüber der Polizei mit, dass die beiden BMW SUV am Vorabend vor dem Wohnhaus in der Langener Straße (Höhe der 40er Hausnummern) standen und gewissenhaft verschlossen. An den Fahrzeugen konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Neben der Tatsache, dass die Autos völlig unbeschädigt geblieben sind, habe der Besitzer mitgeteilt, dass der Innenraum zwar offenkundig durchwühlt, jedoch nichts gestohlen wurde. Wie der oder die Unbekannten die Fahrzeuge öffnete und worauf er es abgesehen haben könnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Das Fachkommissariat für Straftaten rund um Fahrzeugdelikte in Offenbach hat die Bearbeitung des Falls übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

Offenbach 04.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell