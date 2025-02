Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Online-Anzeigen im Nachgang der Versammlungen am vergangenen Samstag: Polizei leitet Ermittlungen ein: Zeugensuche!

Neu-Isenburg (ots)

(fg) Im Nachgang an die Versammlungen am vergangenen Samstagnachmittag in Neu-Isenburg sind über die Onlinewache am Montag zwei Strafanzeigen bei der Polizei eingegangen, weshalb nun Zeugen gesucht werden und entsprechende Ermittlungen eingeleitet wurden.

Demnach sei ein 39-Jähriger, der die Wahlkampfveranstaltung in der Hugenottenhalle besuchen wollte, gegen 15 Uhr im Isenburg-Zentrum in der Hermesstraße von mehreren Personen bedrängt und auch gestoßen worden. Die Unbekannten hätten den Mann zudem beleidigt.

Gegen 16.40 Uhr, so der Online-Anzeige zu entnehmen, sei ein 20-Jähriger ebenfalls im Isenburg-Zentrum von mehreren Personen bedrängt worden. Er war ebenfalls auf dem Weg zur Wahlkampfveranstaltung in der Hugenottenhalle. Unbekannte hätten ihm die Brille vom Kopf geschlagen und diese auf dem Boden zertreten. Im Zuge dieser Auseinandersetzung sei auch die Jacke des 20-Jährigen beschädigt worden. Außerdem kam es auch hier zu Beleidigungen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

Offenbach 04.02.2025, Pressestelle, Felix Geis

