POL-DN: Falsche Spendensammlerin unterwegs

Düren (ots)

Am Freitag (03.01.2025) sprach eine vermeintliche Spendensammlerin Kundinnen und Kunden in einem Supermarkt in der Renkerstraße an.

Kunden machten den Marktleiter gegen 15:30 Uhr auf eine Frau aufmerksam, die mit einem Klemmbrett unterwegs war und Kunden ansprach. Als der Marktleiter die junge Frau ansprechen wollte, rannte sie weg. Man konnte sie dann jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Zunächst leugnete die 18-Jährige aus Duisburg die Vorwürfe. Mit dem Videomaterial des Supermarktes konfrontiert, äußerte sie sich nicht weiter.

Der Marktleiter sprach ihr gegenüber ein Hausverbot aus, die Polizei erteilte einen Platzverweis. Weiter wird sie sich wegen Betrugs verantworten müssen.

Die Polizei warnt vor dieser Masche und rät:

- Lassen Sie sich einen Spendenausweis zeigen. - Lassen Sie sich nicht zu einer Spende drängen. - Informieren Sie sich in Ruhe über Ziele und Verwendung des Geldes und lassen Sie sich Informationsmaterial geben. - Rufen Sie im Zweifel die 110.

