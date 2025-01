Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots)

Am Samstagvormittag (04.01.2025) kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Bauschhof". Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten mehrere Räume. Dabei wurden Schranktüren und Schubladen geöffnet und durchwühlt.

Die Täter verließen das Haus anschließend unerkannt. Angaben zur Art und zum Umfang des Diebesguts können derzeit noch nicht abschließend gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bereich der Straße "Zum Bauschhof" verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt die Leitstelle der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421-949 6425 entgegen

