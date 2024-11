Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw erfasst Radfahrerin/ 58-Jährige verletzt

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin kam es am Montag (11. November) in der Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Gegen 13:00 Uhr fuhr die 58 Jahre alte Frau mit ihrem Zweirad in Niederpleis durch den Kreisverkehr, der die Niederpleiser Straße, die Schulstraße und die Paul-Gerhardt-Straße miteinander verbindet. Zur gleichen Zeit wollte eine 62-jährige Autofahrerin von der Niederpleiser Straße in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie nach eigenen Angaben die Radlerin und erfasste diese. Durch die Kollision stürzte die 58-Jährige und zog sich mehrere Verletzungen zu. Zwei Zeugen eilten zur Unfallstelle und leisteten erste Hilfe. Später brachte ein Rettungswagen die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad und dem beteiligten Opel entstand leichter Sachschaden. Die Pkw-Fahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

