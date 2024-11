POL-SU: Nach Ladendiebstahl alkoholisiert mit Pkw gefahren

Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Freitag (08. November), gegen 01:00 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Einsatzleitstelle der Polizei und gab an, dass vier Personen soeben in ein Lottogeschäft an der Kerpstraße im Troisdorfer Ortsteil Sieglar einbrechen. Mehrere Streifenwagen wurden zur Tatörtlichkeit entsandt. Beim Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten waren die Tatverdächtigen bereits geflüchtet. Trotz ...

mehr