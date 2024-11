POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem Weidezaun

Rheinbrohl (ots) - Am Mittwochmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr an der Grundschule in Rheinbrohl eine Schulwegkontrolle durch. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei den kontrollierten Fahrzeugen ahndeten die Polizeibeamten 3 Verstöße gegen die Gurtpflicht. Die Kinder waren nicht oder nicht ...

