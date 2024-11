POL-PDNR: Nach Verkerhsunfall Radfahrer verletzt

Betzdorf und Mudersbach (ots) - Am Dienstag, den 05.11.2024, führte die Polizei Betzdorf vom späten Nachmittag bis kurz nach Mitternacht Verkehrskontrollen in Betzdorf und Mudersbach durch. Hier konnten in 2 Fällen Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und zwei weitere ohne die erforderliche Fahrerlaubnis festgestellt werden. Zudem wurden mehrere ...

mehr