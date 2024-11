POL-PDNR: Verkehrssicherheit, Verkehrskontrollen in Betzdorf und Mudersbach

Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 05.11.2024, gegen 21.40 Uhr, gerieten am Bahnhof in Altenkirchen mehrere Personen in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen bedrohte hierbei ein 22-jähriger Mann eine Person. Eine weitere Person wurde von ihm geschlagen und infolge dessen leicht verletzt. Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis. Zudem erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens. Rückfragen bitte an: ...

