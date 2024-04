POL-VDKO: Erstmeldung - Tödlicher Verkehrsunfall BAB 3

Sinzig - A61, Ahrtalbrücke (ots) - Am 01.04.2024 gegen 22:32 Uhr kam es auf der A61 in Fahrrichtung Norden, zu Beginn der Ahrtalbrücke (Kilometer 188,0), im Baustellenbereich zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Vorbeifahren zwei Warnbaken und schleuderte dadurch einen massiven Standfuß auf die Fahrbahn. Aufgrund der Dunkelheit war dieser nur schwer zu erkennen, so dass in der ...

