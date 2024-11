Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Geschäft - Täter flüchten mit Pkw

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Freitag (08. November), gegen 01:00 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Einsatzleitstelle der Polizei und gab an, dass vier Personen soeben in ein Lottogeschäft an der Kerpstraße im Troisdorfer Ortsteil Sieglar einbrechen.

Mehrere Streifenwagen wurden zur Tatörtlichkeit entsandt. Beim Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten waren die Tatverdächtigen bereits geflüchtet. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten sie bislang unerkannt entkommen.

Die Beamten stellten fest, dass die Fensterscheibe neben dem Geschäftseingang zerstört worden war. Im Geschäft fanden die Polizisten einen Gullydeckel, den die Unbekannten offensichtlich zuvor gegen die Fensterscheibe geworfen hatten.

Mehrere Anwohner gaben an, dass sie gegen 01:00 Uhr ein lautes Geräusch wahrgenommen hatten. Als sie aus ihren Fenstern blickten, sahen sie einen weißen VW Golf mit einem schwarzen Dach vor dem Geschäft stehen. Eine Person saß am Steuer, während ein weiterer Unbekannter vermutlich Schmiere stand. Die zwei anderen Täter räumten aus dem Geschäft mehrere Gegenstände in den VW. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Fahrzeug in Richtung Friedrich-Wilhelms-Hütte.

Der Geschäftseigentümer kam zwischenzeitlich ebenfalls zur Tatörtlichkeit. Er gab der Polizei gegenüber an, dass er den Umfang des Diebesguts noch nicht genau benennen können. Nach erster Durchsicht seien Zigarettenpackungen und Münzgeld entwendet worden.

Die Kriminalpolizei der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis sicherte vor Ort mehrere Spuren.

Drei der vier unbekannten Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Sie trugen schwarze Hosen. Zwei waren mit schwarzen Jacken bekleidet, während der Dritte eine weiße Jacke trug. Ein Täter trug eine weiße Mütze.

Wer kann Angaben zu den Einbrechern oder dem Fluchtfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell