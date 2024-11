POL-SU: Bonner nach Sturz mit E-Scooter verletzt

Lohmar (ots) - Am Dienstagabend (05. Oktober) gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus am Lerchenweg in Lohmar. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der oder die bislang unbekannten Täter mutmaßlich über den Garten auf das Grundstück. Auf der Terrasse durchtrennten sie zunächst ein Stromkabel eines Bewegungsmelders. Im Anschluss kletterten sie über die angrenzende Garage auf die ...

mehr