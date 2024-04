Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann bedroht Jugendlichen mit Dolch im Bahnhof Marburg

Marburg (Kreis Marburg Biedenkopf) (ots)

Eins 37-Jähriger aus Marburg soll gestern Abend (29.4), gegen 22 Uhr, einen 17-Jährigen aus Sinn im Bahnhof der Universitätsstadt mit einem Dolch (Klingenlänge 22 cm) bedroht haben. Verletzt wurde niemand.

Wie der 17-Jährige der Bundespolizei später mitteilte, hatte er beobachtet, wie offensichtlich andere Reisende vor dem Mann flüchteten und in einen abfahrbereiten Zug sprangen.

Weil er helfen wollte, mischte sich der 17-Jährige aus Syrien ein und geriet mit dem 37-jährigen Deutschen in einen Streit. In einem folgenden Handgemenge am Bahnsteig 4 soll der Mann den Jugendlichen anschließend mit einem Dolch bedroht haben.

Beamte der Polizei Marburg nahmen den Aggressor vorläufig fest und übergaben Ihnen an die Kollegen der Bundespolizei. Beamte vom Bundespolizeirevier Gießen stellten den Dolch anschließend sicher.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 37-Jährigen ein Strafverfahren, unter anderem wegen Bedrohung eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell