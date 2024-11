Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randalierer in Gewahrsam genommen

Hennef (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07. November) wurde ein 49 Jahre alter Mann nach einer Sachbeschädigung und Beleidigung auf der Frankfurter Straße in Hennef in Gewahrsam genommen.

Zunächst fiel der 49-Jährige gegen 16:00 Uhr auf, da er sich schreiend vor der Haustür seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufhielt. Diese alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten trafen den augenscheinlich alkoholisierten Mann im Hausflur an. Da er sich nicht beruhigen ließ und sich weiterhin verbal aggressiv verhielt, sprachen die Polizisten ihm einen Platzverweis aus. Diesem kam er zunächst auch nach. Beim Verlassen der Örtlichkeit beleidigte er eine Beamtin, weswegen ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

Rund eine halbe Stunde später meldete sich die 56-jährige Ex-Partnerin erneut bei der Polizei. Ihr Ehemaliger sei erneut vor ihrer Wohnung erschienen und habe nun die Wohnungstür eingetreten. Die Polizisten trafen den Tatverdächtigen in der Wohnung an. Als sie ihn aus der Wohnung begleiteten, spuckte er in Richtung einer Beamtin. Diese konnte noch rechtzeitig reagieren, um nicht getroffen zu werden. Außerdem beleidigte er die Polizisten erneut. Da er sich jetzt weigerte, den Hausflur zu verlassen, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Nachdem er ausgenüchtert war, konnte er das Gewahrsam wieder verlassen.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Sachbeschädigung. (St)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell