POL-SU: Selbstbedienungsautomat aufgebrochen

Siegburg/Sankt Augustin (ots) - Mit leichten Verletzungen kamen zwei Fußgänger davon, die am Freitag (08. November) bei zwei Verkehrsunfällen von Pkw erfasst wurden. Am Freitagmorgen fuhr ein 85 Jahre alter Mann in Siegburg mit seinem Pkw auf der Wilhelmstraße in Richtung der Frankfurter Straße. In Höhe des Straßenverkehrsamtes wollte ein 49-Jähriger die Straßenseite der Wilhelmstraße an einem ...

mehr