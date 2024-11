Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fußgänger bei Unfällen verletzt

Siegburg/Sankt Augustin (ots)

Mit leichten Verletzungen kamen zwei Fußgänger davon, die am Freitag (08. November) bei zwei Verkehrsunfällen von Pkw erfasst wurden. Am Freitagmorgen fuhr ein 85 Jahre alter Mann in Siegburg mit seinem Pkw auf der Wilhelmstraße in Richtung der Frankfurter Straße. In Höhe des Straßenverkehrsamtes wollte ein 49-Jähriger die Straßenseite der Wilhelmstraße an einem Fußgängerüberweg wechseln. Dabei übersah ihn der Autofahrer, der nach eigenen Angaben nur etwa 10 km/h schnell fuhr, und es kam zur Kollision. Dabei stürzte der Fußgänger zu Boden und wurde leicht verletzt. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegen 17:30 Uhr kam es dann in Sankt Augustin zu einem zweiten Unfall, bei dem eine Frau von einem Auto erfasst wurde. Die 69-Jährige wollte an der Kreuzung Bonner Straße / Wehrfeldstraße / Südstraße die Fahrbahn überqueren, als die Fußgängerampel grünes Licht zeigte. Zur gleichen Zeit wollte eine 42 Jahre alte Autofahrerin von der Wehrfeldstraße in die Bonner Straße abbiegen. Dabei übersah die Opelfahrerin die Fußgängerin und erfasste sie. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Auch hier brachte ein Rettungswagen die Verletzte in ein Krankenhaus. Bei beiden Unfällen nahm die Polizei den Sachverhalt auf und sicherte die Spuren. Die Unfallverursachenden müssen sich jeweils wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

