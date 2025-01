POL-DN: 59-Jährige nach Unfall auf B56 schwerverletzt

Düren (ots) - Auf frischer Tat ertappt: Genau in dem Moment, als ein 26-Jähriger aus Nideggen am Donnerstagnachmittag (02.01.2025) auf dem Kaiserplatz mit seiner Hand in die Jackentasche einer 40-Jährigen aus Düren griff, wurde er von Polizeibeamten der Wache Düren beobachtet. Die Beamten waren gegen 14:50 Uhr mit einem zivilen Fahrzeug auf dem Kaiserplatz ...

mehr