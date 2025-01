POL-DN: Auf frischer Tat ertappt - Polizei nimmt Taschendieb vorläufig fest

Titz (ots) - In einem Kreisverkehr auf der L241 kam es in der Nacht von Dienstag (31.12.2024) auf Mittwoch (01.01.2025) zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Die 58-Jährige aus Aachen saß gemeinsam mit ihrem 60 Jahre alten Mann, dem 15-jährigen Sohn und einer 75-jährigen Verwandten in dem Pkw, der gegen 00:50 Uhr auf der L226 aus Fahrtrichtung Gevelsdorf kommend, in ...

