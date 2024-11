Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: B 3 - Feueralarm in Schule, Räumung des Gebäudes verlief vorbildlich

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 13.11.2024, 13:35 Uhr

Einsatzort: Hennef - Geisbach, Hanftalstraße

Stichwort: B 3 Gebäude

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Bernd Gottschalk

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef und Söven sowie dem Tagesalarm

Anzahl Einsatzkräfte: insgesamt 41

____________________________________________________________

Zu einem Feueralarm in einer Schule in der Geisbach kam es am 13.11.2024 gegen 13:35 Uhr.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss erkennbar. Gebrannt hatte es in einer Toilettenanlage.

Bezahlt gemacht hatten sich offensichtlich einige in der Vergangenheit durchgeführte Räumungsübungen. Parallel zur Alarmierung der Feuerwehr veranlasste die Schulleitung über einen Hausalarm die Räumung der Schule. Die Evakuierung verlief reibungslos und schnellstens, so dass sich bei Eintreffen der Feuerwehr niemand mehr im Gebäude befand.

Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp mit Kleinlöschgerät und C-Rohr in Bereitstellung vor. Ein weiterer Trupp sorgte für die Belüftung des Schulhauses und kontrollierte die Klassenräume. Beide Trupps waren dazu mit Atemschutzgerät ausgerüstet.

Das Feuer war schnell gelöscht. Um 13:53 Uhr, mithin 18 Minuten nach Alarmierung, konnte der Leitstelle "Feuer aus" gemeldet werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Bei dem Vorfall wurde ein Lehrer leicht verletzt. Er zog sich bei den Evakuierungsmaßnahmen eine Rauchgasintoxikation zu. Er wurde von dem bereitstehenden Rettungsdienst gesichtet.

Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Einsatzleiter war Brandoberinspektor Bernd Gottschalk. 41 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell