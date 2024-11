Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Scheiben an etlichen Autos eingeschlagen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Tönisvorst-Vorst (ots)

Im Laufe des Montags hat die Polizei insgesamt zwölf Anzeigen aus Vorst aufgenommen. Bei allen Betroffenen war am Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Aus den Autos wurden die verschiedensten Gegenstände gestohlen - unter anderem eine Lederjacke, eine Handtasche, eine Sonnenbrille.

An anderen Autos in der Umgebung der betroffenen Fahrzeuge fanden sich Wischspuren an den Scheiben - der oder die Täter hatten wohl dort auch hineingeschaut, ob ein Einbruch lohnenswert erscheint. Die Tatorte liegen alle im Südosten von Vorst - an folgenden Straßen: Bruchstraße, Kapellenstraße, Meisenweg, Hauptstraße, Grüner Weg, Teresaweg, Gerkeswiese ´, Anrather Straße, Kronenstraße und Schuh Erv.

Einige Fahrzeuge waren bereits über das lange Wochenende dort geparkt, andere erst seit dem Sonntagabend. In zwei Fällen wurden Anwohner durch Geräusche in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 2.30 und 3.30 Uhr geweckt. Es spricht vieles dafür, dass die Tatzeit in dieser Nacht liegt.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht oder vielleicht auch schon im Lauf des Wochenendes in diesem Bereich von Vorst verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise auf verdächtige Menschen oder Fahrzeuge nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (955)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell