FW-D: CO-Melder schlägt an - Feuerwehr evakuiert Wohnhaus und versorgt Bewohner

Düsseldorf (ots)

Montag, 21. Oktober 2024, 17.15 Uhr, Ellerstraße, Oberbilk

Am Dienstagnachmittag wurde der Rettungsdienst der Stadt Düsseldorf zu einem Notfalleinsatz nach Oberbilk alarmiert. Vor Ort lösten die CO-Melder der Rettungskräfte aus. Daraufhin wurden weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst hinzugezogen und das Gebäude geräumt. Drei Menschen wurden leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser transportiert.

Um 17.15 Uhr alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf einen Rettungswagen aufgrund eines neurologischen Notfalls in die Ellerstraße nach Oberbilk. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, lösten die mitgeführten CO-Warner aus und zeigten somit eine erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration an. Umgehend führten die Rettungskräfte die Bewohner ins Freie und forderten weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nach. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde das gesamte Gebäude evakuiert und Messungen durchgeführt. Eine erhöhte Konzentration in weiteren Wohnungen des Gebäudes wurde dabei nicht festgestellt. Der Rettungsdienst der Landeshauptstadt untersuchte die Bewohner der betroffenen Wohnung. Drei Menschen wurden zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser transportiert. Alle übrigen Bewohner konnten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Stadtwerke Düsseldorf waren ebenfalls vor Ort und stellten die Gaszufuhr des Gebäudes ab.

Die letzten der rund 30 Einsatzkräfte kehrten nach rund einer Stunde zu ihren Standorten zurück.

