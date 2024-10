Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Chemische Reaktion zweier Reinigungsmittel - eine Person leicht verletzt.

Düsseldorf (ots)

Freitag, 18. Oktober 2024, 13.09 Uhr, Belsenplatz, Oberkassel

Freitagmittag kam es im Keller eines Gastronomiebetriebes zu einer unerwünschten chemischen Reaktion zweier Reinigungsmittel. Die Feuerwehr sicherte den Gefahrenbereich und führte ausführliche Messungen durch. Eine leicht verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Um 13:09 wurde der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein unklarer Stoffaustritt in einem Gastronomiebetrieb in Oberkassel gemeldet. Die Kräfte der nahegelegenen Feuerwache waren bereits vier Minuten nach der Alarmierung vor Ort und konnten eine verletzte Person in die Obhut des Rettungsdienstes übergeben. Die Person wurde durch den Notarzt untersucht und glücklicherweise nur leicht verletzt. Währenddessen ergab die weitere Erkundung, dass es bei Reinigungsarbeiten im Keller zu einer unerwünschten Reaktion zweier Reinigungsmittel gekommen war, welche einen stechenden Geruch verursachte.

Hinzugezogene Spezialkräfte der Feuerwehr gingen mit Schutzausrüstung in den Keller vor, konnten aber mit den Messgeräten der Feuerwehr keine Gefahr mehr feststellen.

Der Betrieb in der Gaststätte musste für die Dauer des Einsatzes vorsorglich unterbrochen werden. Während des Einsatzes kam es am Belsenplatz zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Nach etwa zwei Stunden konnten die letzten der 55 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren.

