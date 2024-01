Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen grünen Range Rover Sport

Meerbusch (ots)

Einen dunkelgrünen Range Rover Sport haben Unbekannte in der Zeit von Freitagabend (19.01.), 22:00 Uhr, bis Samstagvormittag (20.01.), 10:00 Uhr, in Büderich gestohlen. Den Geländewagen mit einer Motorhaube im grün / schwarzen Carbon-Look und dem Kennzeichen D-Y 223 hatte sein Besitzer in einer Grundstückseinfahrt an der Kantstraße in Büderich abgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte sich die Tat nachts gegen 03:30 Uhr ereignet haben. Ein Nachbar hatte zu diesem Zeitpunkt das Starten eines Wagens wahrgenommen und das Motorengeräusch des Autos erkannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Informationen der Polizei zum Thema Keyless-Go: Bei Fahrzeugen, die mit einem sogenannten "Keyless-Go-System" ausgestattet sind, erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Autodiebe greifen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in den Wagen und können diesen starten, ohne den jeweiligen Schlüssel entwenden zu müssen.

Tipps der Polizei:

Wenn Sie ein Auto mit Keyless-Komfortsystem besitzen: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie den Selbsttest: Nur wenn der Wagen sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.

Weitere Tipps:

- Parken Sie hochwertige Autos, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie eine abschließbare Garage, sodass das Fahrzeug gar nicht sichtbar ist. - Stellen Sie es zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft direkt die 110 an. Das kann etwa ein Auto mit fremden Kennzeichen sein, das dort augenscheinlich nicht hingehört und dessen Insassen sich auffällig für abgestellte Fahrzeuge interessieren. Die Polizei kann daraufhin prüfen, ob alles seine Richtigkeit hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell