Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Aufmerksame Zeugen helfen bei Aufklärung einer Unfallflucht

Viersen-Süchteln (ots)

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Das hört sich sehr abgedroschen an, aber wer Opfer einer Unfallflucht geworden ist, der wäre froh, wenn es aufmerksame Menschen gegeben hätte, die ein Kennzeichen notiert hätten oder eine Personenbeschreibung abgeben könnten. Das gilt auch, wenn es sich nicht um einen Unfall handelt, bei dem ein Mensch verletzt wurde, sondern es "nur" um Sachschaden geht.

Nicht weit gekommen ist ein Mann, der nach einem Unfall in der vergangenen Woche einfach weiter gefahren ist - denn in diesem Fall gab es solche aufmerksamen Zeugen, denen die Polizei ausdrücklich für ihr umsichtiges Verhalten dankt.

Der Unfall geschah am vergangenen Mittwoch in Süchteln. Um kurz nach 18 Uhr war eine 63-jährige Viersenerin mit ihrem Auto auf dem Westring unterwegs und wollte nach links auf die Hindenburgstraße in Richtung Dülken abbiegen. Sie hatte grün und begann mit dem Abbiegevorgang. Ihr entgegen kam ein Pkw aus Richtung Dülken, der sich auf der Spur befand, um nach rechts auf den Westring abzubiegen. Tatsächlich habe er auch zunächst nach rechts gelenkt, berichten die Zeugen, sei dann nach links von seinem Fahrstreifen abgekommen und fast geradeaus gefahren - in das Auto der 63-Jährigen hinein. Der Fahrer setzte zurück und fuhr dann mit seinem Auto davon. Die Frau wurde zum Glück nicht verletzt. Zwei Zeugen reagierten unabhängig voneinander richtig. Einer notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Wagens, rief die Polizei, nannte dort am Notruf das Kennzeichen und kümmerte sich dann um die Frau. Ein anderer Zeuge folgte dem Unfallverursacher und hielt Kontakt zur Leitstelle der Polizei, so dass ein Einsatzteam dorthin gelotst werden konnte. An einer Kreuzung in Anrath konnten die Beamten den Mann dann stellen. Es handelt sich um einen 86-jährigen Schwalmtaler. Sein Führerschein wurde sichergestellt, er durfte nicht weiterfahren.

Niemand ist davor sicher, einmal kurz unaufmerksam oder abgelenkt zu sein oder eine Situation falsch einzuschätzen - es gibt viele Gründe für Unfälle. Um wenigstens materielle Schäden ausgleichen zu können, gibt es Versicherungen. Wer den Unfallort verlässt, ohne seinem Unfallgegner Personalien zu nennen, begeht eine Straftat.

Dank der beiden zeugen wird die Geschädigte nun den Schaden an ihrem Auto ersetzt bekommen. Sie haben beide ein wenig Zeit investiert, um als Zeugen zur Verfügung zu stehen. Aber das sollte es allemal wert sein. Denn wenn Sie selbst zum Opfer werden, dann wünschen Sie sich ja auch, dass jemand da ist und den entscheidenden Hinweis liefert. /hei (954)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell