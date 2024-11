Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruchsversuch? - Polizei stellt einen Täter, Auto war gestohlen

Kempen (ots)

Zu einem Einsatz auf dem Industriering Ost in Kempen kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 03:00 Uhr. Ein Mitarbeiter einer Wachdienstfirma hatte bei seiner Kontrollfahrt zwei Männer beobachtet, die offenbar in den Markt einbrechen wollten. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Wachmann flüchteten die Männer in einem Auto mit Mönchengladbacher Kennzeichen. Im Rahmen der Fahndung fanden Einsatzkräfte den Wage auf einem Tankstellengelände in St. Tönis. Zwei Personen, auf die die Beschreibung des Wachmannes passte, wurden ebenfalls gesichtet. Einen der Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte fest, der zweite konnte flüchten. Bei der Überprüfung des Autos stellte sich heraus, dass dieser gestohlen war. Die angebrachten Kennzeichen waren nicht ausgegeben. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte Einbruchwerkzeug und Drogen. Bei dem vorläufig Festgenommenen handelt es sich um einen 34-jährigen Mönchengladbacher, welcher der Polizei unter anderem wegen Diebstahlsdelikten und Urkundenfälschung bekannt ist. Die Einsatzkräfte stellten alle beweiserheblichen Dinge sicher. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurde der 34-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (951)

