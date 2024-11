Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Nettetal: Taschendiebe unterwegs - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Viersen/Nettetal (ots)

Am Samstag zwischen 11.15 und 16.30 Uhr stahlen Unbekannte einer 74 Jahre alten Frau aus Nettetal das Portemonnaie aus der Handtasche. Sie war in der Lobbericher Innenstadt unterwegs. Als sie in einem Geschäft ihre Einkäufe bezahlen wollte, war das Portemonnaie entwendet. Ein Hinweis auf Tatverdächtige konnte nicht gegeben werden.

Zu einem zweiten Taschendiebstahle kam es am Samstag gegen 16:45 Uhr auf der Hauptstraße in Viersen. Hier war eine 35-jährige Viersenerin auf dem Martinsmarkt unterwegs, als sie bemerkte, wie ihr ein Mann das Mobiltelefon aus der Jackentasche zog. Danach entfernte sich der Dieb sofort. Er war etwa 20-30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er war schlank, hat schwarze kurze Haare und trug einen dunklen Pullover oder schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose.

Mit einem anderen Handy konnte die Viersenerin ihr Gerät zwar grob orten. Eine Suche an der Örtlichkeit durch Einsatzkräfte der Polizei führte leider nicht zum Auffinden des Geräts.

In beiden Fällen bittet die Kripo um Hinweise auf die Täter. Beachten Sie einige Dinge und schützen Sie sich vor Taschendiebstahl: "Augen auf und Tasche zu!" Tragen Sie Ihre Wertsachen dicht am Körper, zum Beispiel in den Innentaschen. Nehmen Sie nur das mit, was Sie wirklich benötigen. Lassen Sie Ihre Taschen nie unbeobachtet. In diesem Herbst sind wir wieder auf vielen Wochenmärkten unterwegs. Unser Team der Kriminalprävention informiert unter anderem zum Thema Taschendiebstahl. Die nächsten Termine sind: 06. November von 10-12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Schiefbahn und am 07. November auf dem Markt in Grefrath-Oedt, auch von 10-12 Uhr. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten.

Alle weiteren Termine finden Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-0 /wg (950)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell