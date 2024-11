Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 241103 Kempen - St. Hubert: Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen (ots)

Am Sonntag wurde zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Geneigenhütte in Kempen / St. Hubert eingebrochen. Bislang unbekannte Täter gelangten nach derzeitigem Stand offenbar über den Garten auf das Grundstück und hebelten hierbei ein rückwärtiges Fenster auf. Aus dem Haus wurde u.a. Schmuck entwendet. Die Polizei erschien zur Spurensicherung am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Viersen unter 02162-377-0 zu wenden. /bru (946)

