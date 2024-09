Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: B 3 - PKW Brand, Sirenenalarm, Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Gebäude

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 18.09.2024, 14:53 Uhr

Einsatzort: Hennef - Heisterschoß, Steinkaulerweg

Stichwort: B 3 Gebäude

Einsatzleiter: Brandinspektor Thomas Wiel

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Happerschoß und Hennef sowie dem Tagesalarm, Polizei, Abwasserwerk, untere Wasserbehörde

Anzahl Einsatzkräfte: insgesamt 22 __________________________________________________________________

Am Nachmittag des 18.09.2024 wurde die Feuerwehr Hennef zunächst wegen eines PKW-Brandes im Steinkaulerweg in Heisterschoß alarmiert. Da der PKW nahe an einem Gebäude geparkt war, erfolgte durch den Einsatzleiter noch auf der Anfahrt die Alarmstufenerhöhung auf "B 3."

Wegen der Alarmstufenerhöhung wurde neben der originär zuständigen Löscheinheit Happerschoß auch die Einheit Hennef dazu beordert. Ohnehin alarmiert war der Tagesalarm. In einigen Teilen des Stadtgebietes waren auf Grund der Alarmstufenerhöhung die Sirenen zu hören. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Audi älteren Baujahres im Bereich des Motors. Zur Brandbekämpfung wurden ein C-Rohr sowie später noch dazu ein Schaumrohr eingesetzt. Der vorgehende Trupp war mit Atemschutzgerät ausgerüstet.

Das Feuer war nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Die Brandausbreitung auf das Gebäude konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Es kam aber zu Beschädigungen an 3 Fensterscheiben. Wegen des Feuers wurde der Tank des Autos beschädigt, so dass Kraftstoff austrat. Der Kraftstoff wurde aufgefangen und fachgerecht entsorgt. Der Einsatzleiter ließ wegen des ausgetretenen Kraftstoffes neben dem Abwasserwerk auch die untere Wasserbehörde benachrichtigen. Einsatzleiter war Brandinspektor Thomas Wiel. 22 Kräfte waren im Einsatz.

