Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: 12 neue Bootsführer für die Feuerwehr Hennef

Hennef (ots)

Zu den Einsatzmitteln der Feuerwehr Hennef gehören neben zahlreichen Fahrzeugen auch 2 Feuerwehr - Boote. Diese sind den Standorten Hennef sowie Stadt Blankenberg zugeordnet und werden bei den Alarmierungsstichworten "Wasser/Eis" eingesetzt. So kam es in den vergangenen Jahren zu einigen Einsätzen auf dem Allner See, der Sieg oder auch überörtlich am Rotter See in Troisdorf. Um die Boote sicher bedienen zu können, ist eine entsprechende Boots - Ausbildung erforderlich. Diese wurde in den Monaten September und Oktober 2024 von der Feuerwehr Hennef in Eigenregie durchgeführt. Insgesamt 12 Führerscheinanwärter aus den Einheiten Hennef, Stadt Blankenberg sowie dem Tagesalarm schlossen die Ausbildung erfolgreich ab.

Innerhalb von 4 intensiven Wochen erlernten die Teilnehmer nicht nur die sichere Führung der Hennefer Einsatzboote, sondern auch das theoretische Wissen, das für den Sportbootführerschein Binnen erforderlich ist. Die Ausbildung umfasste theoretische Unterrichtseinheiten sowie zahlreiche praktische Übungen sowie das Anfertigen von Seemannsknoten.

Da das Befahren der Hennefer Gewässer mit Motorbooten außerhalb von Einsätzen und Einsatzübungen aus guten Gründen nicht gestattet ist, fand die praktische Ausbildung im Yachthafen in Niederkassel - Mondorf statt. Unter der Leitung von Brandinspektor Jörg Kreidler und Unterbrandmeister Thorsten Brögeler wurden den Teilnehmern alle erforderlichen Kenntnisse vermittelt. Bei den praktischen Übungsfahrten kamen die Ausbilder Waldemar Ornowski, Sebastian Jungen, Guido Broich und Thomas Vitiello aus den Einheiten Hennef und Stadt Blankenberg dazu.

Am 5. Oktober stand schließlich die abschließende Prüfung an. Der Tag begann mit dem theoretischen Teil, bei dem Fragen zu Schifffahrtsregeln, Lichterführung und Schallsignalen beantwortet werden mussten. Im Anschluss folgte die praktische Prüfung im Mondorfer Hafen in Niederkassel. Hier mussten die angehenden Bootsführer unter den wachsamen Augen eines externen Prüfers verschiedene Manöver wie An- und Ablegen, "Mann über Bord" und "Wenden auf engem Raum" sowie das fehlerfreie Binden von Knoten erfolgreich absolvieren. Die Prüfung wurde vom Prüfungsausschuss des Deutschen Motoryachtverbandes abgenommen.

Am Ende konnten sich alle 12 Teilnehmer über ihren erfolgreichen Abschluss freuen. Die Feuerwehr Hennef gratuliert herzlich zur bestandenen Prüfung und wünscht den neuen Bootsführern allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel.

