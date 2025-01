Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall bei Glätte: Eine Leichtverletzte

Düren (ots)

Am gestrigen Sonntag (05.01.2025) kam es an der Kreuzung Merzenicher Straße / Robert-Koch-Straße zum Zusammenstoß von zwei Pkw.

Ein 57-Jähriger aus Elsdorf fuhr gegen 05:15 Uhr mit seinem Pkw aus Richtung Scharnhorststraße kommend auf die Kreuzung Merzenicher Straße / Robert-Koch-Straße zu. Am Stopp-Schild wollte der Elsdorfer anhalten, kam aber aufgrund der Glätte ins Rutschen. So kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 29-jährigen Düreners, der an der abknickenden Vorfahrt der Robert-Koch-Straße hatte geradeaus fahren wollen.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Düreners, eine 27-Jährige aus Merzenich, leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Winterliche Bedingungen erfordern erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Fahren Sie bei Glätte besonders achtsam und defensiv. Denken Sie daran, ihre Geschwindigkeit anzupassen und genügend Abstand zu halten. Bleiben Sie aufmerksam und fahren Sie vorausschauend. Und sollte es doch zu einem Unfall kommen - wir sind nur einen Anruf entfernt. Kommen Sie gut durch den Winter.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell