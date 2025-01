Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen

Merzenich (ots)

Am Samstagabend (04.01.2025) kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Landesstraßen L264 und L263 nahe der Ortslage Girbelsrath, bei dem ein 24-jähriger Fahrradfahrer aus Nörvenich leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Radfahrer den baulich getrennten Radweg aus Richtung Nörvenich kommend in Fahrtrichtung Merzenich. Im Einmündungsbereich der L264 und L263 wollten zwei Pkw aus Richtung Merzenich kommend nach rechts in Richtung Frauwüllesheim abbiegen. Während der erste Pkw ordnungsgemäß abbog, missachtete der Fahrer des zweiten Pkw offenbar die Vorfahrt des Radfahrers. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Radfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, wodurch er nach vorne über den Lenker stürzte. Der Fahrer des blauen Pkw hielt kurz an, beleidigte und beschimpfte den verletzten Radfahrer, bevor er seine Fahrt fortsetzte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Besonders der Fahrer des ersten Pkw, der vor dem Unfallverursacher abbog, könnte wertvolle Hinweise geben.

Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421-949-6425 entgegen.

