POL-BI: Vorsicht vor Betrug bei Wohnungsangeboten

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 27.11.2024, wurde ein 20-Jähriger aus Lübbenau dabei erwischt, wie er Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus aufbrechen wollte. Nach dem aktuellen Kenntnisstand erlangte der 20-Jährige aus Lübbenau gegen 14:45 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Renteistraße, in Höhe Steinstraße. Im Keller versuchte er vergeblich mehrere Türen aufzuhebeln. Einem ...

