Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 27.11.2024, wurde ein 20-Jähriger aus Lübbenau dabei erwischt, wie er Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus aufbrechen wollte.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand erlangte der 20-Jährige aus Lübbenau gegen 14:45 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Renteistraße, in Höhe Steinstraße. Im Keller versuchte er vergeblich mehrere Türen aufzuhebeln. Einem Bewohner teilte der Einbrecher zunächst mit, dass er einen Freund im Haus besuchen würde. Als der Bewohner ihm dies nicht glaubte, flüchtete der Einbrecher, konnte aber am Niederwall, in Höhe Nikolaus-Dürkopp-Straße, eingeholt und festgehalten werden.

Die alarmierten Polizisten nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell