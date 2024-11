Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB A30

Bad Oeynhausen: Sperrung nach wetterbedingtem Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

(PP/MS) Am 27.11.2024, kam es gegen 21.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 30 Richtung Osnabrück im Bereich Bad Oeynhausen. Bedingt durch die aktuelle Wetterlage geriet ein Verkehrsschild auf die Fahrbahn der Autobahn. In Folge dessen fuhren zwei Verkehrsteilnehmer über das Schild, bei einem PKW wurde der Unterboden des Fahrzeugs so beschädigt, dass sich ein Diesel-Öl-Gemisch auf der gesamten Richtungsfahrbahn Osnabrück verteilte. Auf Grund des dortigen Flüsterasphalts musste durch die zuständige Autobahnmeisterei eine intensive Reinigung durchgeführt werden. Hierfür wurde die Richtungsfahrbahn gesperrt. Die im Rückstau befindlichen PKW wurden zur nächstgelegenen Anschlussstelle zurückgeführt. Gegen 03.00 Uhr konnten die Reinigungsarbeiten soweit erledigt werden, dass auch die sich im Rückstau befindlichen LKW ihre Fahrt fortsetzen konnten. Gegen 04.00 h waren die Arbeiten abgeschlossen und die Richtungsfahrbahn Osnabrück konnte wieder frei gegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt.

