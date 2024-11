POL-BI: Zeugen gesucht: Unfallflucht am Zebrastreifen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Baumheide - In der Nacht auf Dienstag, 26.11.2024, brach ein Unbekannter einen Imbisswagen an der Eckendorfer Straße, in Höhe Vogteistraße, auf. Der Täter entkam mit seiner Beute. Zwischen 20:00 Uhr am Montagabend, 25.11.2024, und 08:40 Uhr am Dienstagmorgen, 26.11.2024, schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe eines Imbisswagen ein. Aus dem Innenraum des Wagens, der auf dem ...

mehr