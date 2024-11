POL-BI: Pfanddosen aus Hähnchenimbiss gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag, 26.11.2024, in eine Moschee an der Windelsbleicher Straße eingebrochen. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand gelangten die Einbrecher zwischen 19:15 Uhr am Montag, 25.11.2024, und 06:40 Uhr am Dienstag, 26.11.2024, in das Gebäude an der Windelsbleicher Straße, in Höhe Briloner Straße. Dort durchsuchten sie mehrere Räume ...

