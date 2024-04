Polizei Dortmund

POL-DO: Acht leichtverletzte Schüler bei Reisebusunfall auf der A45 bei Olpe

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0409

Bei einem Reisebusunfall auf der Autobahn 45 bei Wenden in Richtung Dortmund sind am Sonntag (21.4.2024) acht Jugendliche einer Schule aus Marburg in Hessen leicht verletzt worden. Polizei und Rettungsdienst sind am Einsatzort.

Die Lage ist unter Kontrolle. Die Feuerwehr aus dem Kreis Olpe versorgt die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer. Das für die Autobahn 45 zuständige Polizeipräsidium Dortmund leitet den Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Reisebus gegen 6.27 Uhr aus derzeit ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der Bus liegt neben der Fahrbahn auf der Seite.

Zur Klärung der Unfallursache setzt die Polizei ein spezialisiertes Unallaufnahmeteam ein.

Ziel der Fahrt war England. Die Reise wird abgebrochen. Aktuell wird die Rückfahrt nach Marburg organisiert. Die Reisegruppe wird die Unfallstelle in Kürze verlassen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell