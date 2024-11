POL-BI: Nachbar trifft auf Dieb im Treppenhaus

Bielefeld (ots) - JR/ Bielefeld/ Mitte- Am Sonntag, dem 24.11.2024, brach ein Täter in eine Gartenlaube an der Wilhelm-Bertelsmann-Straße ein. Er entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Der Täter brach im Zeitraum zwischen dem 24.11.2024 um 13:30 Uhr und dem 25.11.2024 um 10:30 Uhr in die Gartenlaube ein. Er verschaffte sich gewaltsamen Zugang zu der Laube. Entwendet wurde eine Heißluftfritteuse. Der ...

mehr