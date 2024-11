Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Diebstähle aus Autos

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Zeit von Freitag, 22.11.2024, bis Sonntag, 24.11.2024, entwendeten unbekannte Täter Geld, Dokumente, Kleidung und Gegenstände aus verschlossenen und unverschlossenen Autos. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 10:00 Uhr und 11:40 Uhr am Freitag, 22.11.2024, wurde die Scheibe eines Hyundai eingeschlagen, der am Siekerwall geparkt stand. Der Täter entwendete eine Bluetooth-Musikbox.

Aus einem unverschlossenen Audi A3, der im Parkhaus an der Joseph-Massolle-Straße geparkt stand, wurde eine Handtasche gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16:30 Uhr am Frei-tag und 03:20 Uhr am Samstag, 23.11.2024.

Zwischen 01:30 Uhr und 03:30 Uhr am Samstag, 23.11.2024, entwendete ein unbekannter Täter aus einem unverschlossenen Land Rover eine hochwertige Tasche und Ausweisdokumente. Das Auto stand an der Joseph-Massolle-Straße, in Höhe der Ausfahrt eines Parkhauses.

Aus einem VW Golf, der in einem Parkhaus an der Nahariyastraße stand, wurden Einkaufstüten mit Kleidung, Dekoartikeln und Geschirr gestohlen. Der Täter erlangte zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr Zugang zum Fahrzeug.

Die Seitenscheibe eines Ford Focus wurde zwischen 17:30 Uhr am Samstag und 14:30 Uhr am Sonntag, 24.11.2024, eingeschlagen. Aus dem an der Sudbrackstraße, in Höhe Meller Straße, stahl der unbekannte Täter eine Handtasche.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell