POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt: MK Ring in Wiedenbrück

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Theesen - Am Sonntag, 24.11.2024, brachen Unbekannte in zwei Wohnungen am Horstheider Weg ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand erlangten die Einbrecher zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr gewaltsam Zugang zu zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus am Horstheider Weg, in Höhe Im Strohsiek. Sie durchsuchten die Räume nach ...

