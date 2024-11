Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrrad-Dieb im zweiten Anlauf ermittelt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Sonntag, 24.11.2024, konnte ein Fahrraddiebstahl von Juni aufgeklärt werden und der Eigentümer das entwendete Pedelec wieder entgegennehmen.

Ein 56-jähriger Bielefelder betrat Sonntagnachmittag zusammen mit einem 45-Jährigen aus Bielefeld die Polizeiwache an der August-Bebel-Straße. Der 56-Jährige berichtete den Beamten, dass sein Fahrrad zwischen Juni und August in der Obernstraße entwendet worden war, er dies jedoch nicht zur Anzeige gebracht habe. Soeben war er am Kesselbrink auf den 45-Jährigen mit seinem Husqvarna Pedelec gestoßen und hatte ihn angesprochen. Der Angesprochene äußerte, das MTB Fuly vor ungefähr zwei Monaten von einem 23-jährigen Bielefelder gekauft zu haben und legte dazu einen Beleg vor.

Anhand des Belegs stellte sich heraus, dass Polizisten dieser 23-Jährige am Freitag, 28.06.24, gegen 01:00 Uhr im Bereich Ravensberger Straße mit dem hochwertigen E-Bike aufgefallen war. Nach einem untauglichen Fluchtversuch kontrollierten die Beamten den polizeibekannten Bielefelder und stellten neben dem MTB auch Drogen sicher. Aufgrund der fehlenden Strafanzeige war das Fahrrad nicht als gestohlen registriert und die Überprüfung der Rahmennummer verlief damit negativ. Dem 23-Jährigen musste das Fahrrad daraufhin am 25.09.2024 wieder ausgehändigt werden. Nachdem er es an den 45-Jährigen weiterverkauft hatte, konnte es nun dem Besitzer wieder übergeben werden.

Denken Sie daran: Erstatten sie bei einem Fahrraddiebstahl mit der Fahrradrahmennummer eine Strafanzeige. Nur so können aufgefundene Fahrräder ihren Eigentümern wieder übergeben werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell