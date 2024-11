Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Raub mit Messer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brake- Die Polizei sucht drei Männer, die Mittwochabend, 20.11.2024, im Bereich Brakhofstraße einen Taxifahrer ausraubten.

Ein 50-jähriger Taxi-Fahrer aus Bielefeld rief um 19:40 Uhr den Notruf der Polizei und meldete, dass er soeben ausgeraubt worden war. Am Bahnhof Bielefeld hatte er mit seinem Taxi drei Männer aufgenommen und nach Brake gefahren. In der Brakhofstraße forderten die Mitfahrer ihn auf, anzuhalten. Der Taxi-Fahrer hielt an, wandte sich dem Beifahrer zu und teilte ihm den Fahrpreis mit. In dem Moment hielt ihm einer, der auf der Rücksitzbank sitzenden Männer, ein Messer an den Hals. Die anderen beiden Täter zogen ebenfalls Messer und verlangten die Herausgabe des Geldes. Daraufhin händigte der Taxi-Fahrer die Geldbörse aus. Das Trio stieg aus und rannte zu Fuß in den angrenzenden Park in Richtung Braker Bahnhof davon.

Das Opfer beschrieb die drei Räuber als osteuropäisch aussehend, 25 bis 28 Jahre alt und schlank. Zwei hatten blonde und der dritte etwas rötliche Haare. Einer trug einen weißen Pullover.

Zeugen, die in Tatortnähe Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu melden.

