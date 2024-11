Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizei-präsidiums Konstanz- NACHTRAGSMELDUNG zu: Polizei nimmt 54-Jährigen nach Gewalttat fest (16.11.2024)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Samstagvormittag ist es im Wohngebiet "Lachengrund" zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Wir berichteten bereits unter

http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5910093

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen gerieten eine 41-jährige Frau und ihr 54 Jahre alter Ehemann zunächst in Streit. In dessen Verlauf fügte der alkoholisierte Mann seiner Ehefrau mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zu. Die schwerverletzte 41-Jährige musste vom hinzugezogenen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, wo sie notoperiert wurde. Sie befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Ihr 54-jähriger Ehemann konnte noch vor Ort von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Kriminalpolizeidirektion Rottweil haben die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den Mann eingeleitet. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil am Sonntag einem Richter des Amtsgerichtes Rottweil vorgeführt, der gegen den 54-Jährigen einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung erließ. Die Ermittler brachten ihn in Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell