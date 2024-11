Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall an Kreuzung (16.11.2024)

VS-Villingen (ots)

An der Kreuzung aus den Straßen "Habsburgerring" und "Nordring" ist es am Samstag, gegen 21 Uhr zu einem Auffahrunfall mit 10.000 Euro Schaden gekommen. Ein 29-jähriger Honda-Fahrer - auf dem Habsburgerring unterwegs - musste verkehrsbedingt an der Kreuzung Anhalten. Eine hinter ihm fahrende 57-Jährige bemerkte das Verkehrsgeschehen zu spät und stieß in ihrem Mercedes mit dem Honda zusammen. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell